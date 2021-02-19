Общество

Суд отказался выселять из квартиры скандального сожителя великолучанина

Дело по иску жителя Великолукского района к члену семьи о выселении и снятии с регистрационного учета рассмотрел городской суд. В иске отмечается, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, устраивает скандалы и не участвует в содержании жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Выслушав стороны и допросив свидетелей, суд установил, что великолучанин действительно нарушает правила проживания. Также суд принял во внимание, что выселение является крайней мерой ответственности, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, оно возможно лишь при установлении факта систематичности противоправных действий.

Ввиду того, что в суд не были предоставлены доказательства предупреждения обвиняемого, требование о прекращении нарушений ему не вручалось и не направлялось, а также того, что другого жилья ответчик не имеет и не сможет им себя обеспечить в кратчайшие сроки, суд отказал заявителю в удовлетворении иска.

Одновременно суд предоставил обвиняемому 4 месяца для устранения сложившихся обстоятельств и предупредил ответчика о возможности выселения без предоставления другого жилья в случае нарушения прав и законных интересов заявителя.

Решение суда в законную силу пока не вступило.