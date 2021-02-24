Общество

Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами

Известный псковский журналист, председатель фонда «Достоверная история», автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Книга про Моглинский лагерь написана на основе ранее не вводившихся в научный оборот архивных документов, в ней рассказывается об одной из «фабрик смерти», которая находилась недалеко от Пскова, в зоне ответственности эстонской полиции безопасности и СД.

Юрий Алексеев – один из инициаторов создания в Пскове музея оккупации, где большую часть экспозиции должны занять фотографии и документы: акты, уголовные дела. Юрий Алексеев убежден, что никакой бутафории в этом музее быть не может. Также, по его мнению, чтобы посетители погрузились в атмосферу военного времени, нужно воспользоваться технологиями дополненной реальности.

При этом исследователь добавляет, что созданию музея оккупации в Пскове обязательно должна предшествовать кропотливая научно-исследовательская работа.

Обсудить с Юрием Алексеевым будущий музей оккупации, а также узнать от него, какую работу фонд «Достоверная история» провел в минувшем году и чем занят сейчас, можно будет в пятницу 26 февраля в 17.00.