Общество

Более 50 светильников и несколько десятков лавочек установят на площади Ленина в Пскове

Администрация Пскова проводит торги на благоустройство территории общего пользования – сквера на площади Ленина – в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 28 млн 7 тысяч 944 рубля.

Заданием предусмотрено устройство наружного освещения и благоустройство: демонтажные работы, вертикальная планировка, обновление «дорожной одежды», озеленение и установка малых архитектурных форм.

Согласно заданию, в сквере установят 53 светильника с лампами. Планируется устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком. Будет использоваться разноцветная плитка толщиной 80 мм. В задание также входит устройство газона.

Предусмотрена посадка 152 деревьев и кустарников, в том числе японской спиреи, сирени, остролистного клена и клена Гиннала, шершавого вяза, мелколистной липы, блестящего кизильника и колючей голубой ели.

На площади Ленина появятся 6 велопарковок, 46 железобетонных квадратных вазонов, 54 бетонные лавочки (24 с сиденьем и 30 без него), 24 лавочки со спинкой, 8 скамеек со спинкой и подлокотниками для маломобильных групп населения, 13 скамеек со спинкой, 9 парковых лавочек, 26 урн, 13 радиусных скамеек и один тактильный трехсекционный стенд с опорным поручнем.

Срок выполнения работ - с даты подписания муниципального контракта до 31 июля 2021 года.