Культура

Директор псковской школы №1: Наследие Брадиса не должно пылиться на книжных полках

Профессор Владимир Брадис, автор «Четырёхзначных математических таблиц», воспитывал в своих учениках чувство гражданской ответственности и сам был высоким примером и авторитетом для других. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила почетный работник сферы образования РФ Ирина Ломонова, директор псковской школы №1, которая наследует мужской гимназии, где учился Владимир Брадис. На днях он стал героем очередной серии проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, про выдающегося математика вышли видеофильм, радиопрограмма и публицистическая статья.

«По «Четырёхзначным математическим таблицам» училось не одно поколение учеников средней школы нашей страны, их сравнивают с великой теоремой Пифагора, - напомнила Ирина Ломанова. - И в настоящее время сложно переоценить важность проделанной Брадисом работы в области вычислений и методики преподавания математики, ведь основные труды учёного были посвящены как раз вопросам повышения вычислительной культуры учащихся».

Ирина Ломонова.

Педагог выразила уверенность в том, что знакомство юной аудитории с достижениями таких выдающихся ученых как Владимир Брадис – профессор с мировым именем, член-корреспондент Академии педагогических наук, прославивший псковскую землю – помогает воспитывать чувство гордости за свой народ и любовь к своей стране.

«Такое наследие не должно исчезать или пылиться на книжных полках. Оно живо и по сей день, в этом его особая ценность, - считает Ирина Ломонова. - У проекта «Разговоры о важных» есть своя миссия: способствовать популяризации знаний в области истории, науки, культуры среди людей разных поколений, служить связующим началом между прошлым и настоящим».

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее. На очереди истории Льва Зильбера, Исаака Кикоина, Глеба Травина.