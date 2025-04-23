Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
Великие Луки к 80-летию Победы
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Места силы Псковской области
Профсоюзные Мероприятия на 1 мая
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё Культура 23.04.2025 21:210 Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове 29.04.2025 17:020 Директор псковской школы №1: Наследие Брадиса не должно пылиться на книжных полках 29.04.2025 16:480 Открылась обновленная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 29.04.2025 16:000 Выставка из «Михайловского» вышла в финал Национальной премии имени Лихачёва 29.04.2025 13:330 На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашают псковичей 29.04.2025 12:580 Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 23.04.2025 21:495 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025 11:411 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля 24.04.2025 07:470 Пскович-корреспондент МК Никита Гольдин скончался в госпитале 27.04.2025 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Директор псковской школы №1: Наследие Брадиса не должно пылиться на книжных полках

29.04.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Профессор Владимир Брадис, автор «Четырёхзначных математических таблиц», воспитывал в своих учениках чувство гражданской ответственности и сам был высоким примером и авторитетом для других. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила почетный работник сферы образования РФ Ирина Ломонова, директор псковской школы №1, которая наследует мужской гимназии, где учился Владимир Брадис. На днях он стал героем очередной серии проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, про выдающегося математика вышли видеофильм, радиопрограмма и публицистическая статья.

«По «Четырёхзначным математическим таблицам» училось не одно поколение учеников средней школы нашей страны, их сравнивают с великой теоремой Пифагора, - напомнила Ирина Ломанова. - И в настоящее время сложно переоценить важность проделанной Брадисом работы в области вычислений и методики преподавания математики, ведь основные труды учёного были посвящены как раз вопросам повышения вычислительной культуры учащихся».

Ирина Ломонова.

Педагог выразила уверенность в том, что знакомство юной аудитории с достижениями таких выдающихся ученых как Владимир Брадис – профессор с мировым именем, член-корреспондент Академии педагогических наук, прославивший псковскую землю – помогает воспитывать чувство гордости за свой народ и любовь к своей стране.

«Такое наследие не должно исчезать или пылиться на книжных полках. Оно живо и по сей день, в этом его особая ценность, - считает Ирина Ломонова. - У проекта «Разговоры о важных» есть своя миссия: способствовать популяризации знаний в области истории, науки, культуры среди людей разных поколений, служить связующим началом между прошлым и настоящим».

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее. На очереди истории Льва Зильбера, Исаака Кикоина, Глеба Травина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?
В опросе приняло участие 97 человек
Сюжет: «Разговоры о важных» Директор псковской школы №1: Наследие Брадиса не должно пылиться на книжных полках Владимир Брадис – таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста. «Разговоры о важных». ВИДЕО Владимир Брадис. Таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста «Разговоры о важных»: Владимир Брадис — таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста Проректор Псково-Печерской духовной семинарии: Идею старца Филофея «Москва – Третий Рим» трудно переоценить Старец Филофей – у истоков государства. «Разговоры о важных». ВИДЕО «Разговоры о важных»: Старец Филофей. У истоков государства Старец Филофей. У истоков государства Учитель истории из Пскова: На примере Татищева можно научить детей любить Родину Василий Татищев — на страже истории. «Разговоры о важных». ВИДЕО Василий Татищев. На службе шести государей, на страже истории Новый выпуск программы «Разговоры о важных»: Василий Татищев - на страже истории «Разговоры о важных»: Василий Татищев – на службе шести государей, на страже истории Великолукский краевед: Проект «Разговоры о важных» становится все более заметным и узнаваемым Братья Лаптевы — великолукские гардемарины. «Разговоры о важных». ВИДЕО Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины «Разговоры о важных»: Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины Фильм о Софье Ковалевской покажут в Полибино в Международный женский день «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель. ВИДЕО «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин - великий собиратель «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель Федор Плюшкин. Великий собиратель Начальник «Псковского кремля» Роман Коваль: Проект «Разговоры о важных» формирует гордость за Отечество Афанасий Ордин-Нащокин — первый до Петра. Разговоры о важных «Разговоры о важных»: Афанасий Ордин-Нащокин Афанасий Ордин-Нащокин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных» Афанасий Ордин-Нащокин. Первый до Петра Заведующая музеем Софьи Ковалевской: «Разговоры о важных» показывают пример для новых поколений СОБЫТИЕ: Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в Пскове Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского» Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия со дня её рождения Светлана Мельникова: 10 лет в Полибино сыграли огромную роль в жизни Софьи Ковалевской Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове Фильмом о Софье Ковалевской «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных» «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская — предопределение быть великой  Софья Ковалевская. Предопределение быть великой Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ «Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины — Светлана Белюкова «Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы – соавтор проекта Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных» Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи имена Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина? С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН
29.04.2025, 17:140 За кражу женской сумки 22-летнему псковичу грозит лишение свободы 29.04.2025, 17:020 Директор псковской школы №1: Наследие Брадиса не должно пылиться на книжных полках 29.04.2025, 17:010 Росгвардейцы задержали псковича за хищение на 5000 рублей в гипермаркете 29.04.2025, 17:000 50 водителей в Великих Луках проверили на наличие задолженности
29.04.2025, 16:550 «Беседка»: Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции Виталий Соловьёв о регистрации авто и водительских экзаменах. ВИДЕО 29.04.2025, 16:500 Жительницу Дно подозревают в убийстве мужа 29.04.2025, 16:480 Открылась обновленная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 29.04.2025, 16:440 Зоозащитники обвинили хозяев в издевательствах над собакой за псковским «Электроном»
29.04.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: грабли псковского здравоохранения, СВО на праймериз и Жириновский живее всех живых 29.04.2025, 16:280 Подросток в белых кроссовках с полосами пропал в Островском районе 29.04.2025, 16:260 Выставка военной техники НАТО открыта в Идрице 29.04.2025, 16:210 Псковича назначили замначальника Калининградской областной таможни
29.04.2025, 16:190 Почти 900 кг «лишней» баранины задержали на границе в Псковской области 29.04.2025, 16:150 Реплика Константина Калиниченко: Встреча на Эльбе 80 лет спустя 29.04.2025, 16:130 Энергетики призвали псковичей не разводить костры вблизи ЛЭП 29.04.2025, 16:020 Реализацию мероприятий нацпроекта «Кадры» рассмотрели участники трехсторонней комиссии Псковской области
29.04.2025, 16:000 Выставка из «Михайловского» вышла в финал Национальной премии имени Лихачёва 29.04.2025, 15:410 Призеров конкурса видеороликов об охране труда наградили в Псковском облсовпрофе 29.04.2025, 15:390 Власти Пустошки обеспокоены вопросом сохранения больничных койкомест  29.04.2025, 15:280 Три пенсионера в Псковской области лишились сбережений из-за мошенников
29.04.2025, 15:200 Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы  29.04.2025, 15:140 Начался прием заявок на седьмой поток программы Архитекторы.рф 29.04.2025, 15:040 Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО 29.04.2025, 14:590 Цены в Псковской области в марте выросли на 1,07%
29.04.2025, 14:580 Виктор Антонов: Цель реорганизации межрайонных больниц непонятна 29.04.2025, 14:460 ИИ доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы — опрос 29.04.2025, 14:430 Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач 29.04.2025, 14:430 Псковички выиграли гран-при на Кубке России по джампинг-фитнесу
29.04.2025, 14:310 Марина Гаращенко: Вопросы объединения дважды обсуждали с коллективом Дедовичской больницы 29.04.2025, 14:240 «Кузница»: Объединение учреждений здравоохранения Псковской области. Pro et contra. ВИДЕО 29.04.2025, 14:220 Самая жаркая погода в мае в Псковской области ожидается в середине месяца 29.04.2025, 14:160 Берёзовую аллею к 80-летию Победы заложили в «Михайловском»
29.04.2025, 14:140 Олег Савельев о героях Куньинского района и восстановлении памятных мест 29.04.2025, 14:000 Марина Гаращенко: Великолукская больница имела острые проблемы до объединения 29.04.2025, 13:560 Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО 29.04.2025, 13:470 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: ЗвОнит или звонИт?
29.04.2025, 13:460 В лаборатории завода «Титан-Полимер» установили новое оборудование 29.04.2025, 13:440 «Русские Витязи» вылетели в Идрицу 29.04.2025, 13:370 Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России 29.04.2025, 13:360 Более 800 пострадавших от радиации жителей Псковской области получают меры соцподдержки
29.04.2025, 13:330 На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашают псковичей 29.04.2025, 13:230 «Дневной дозор»: Как новые ставки сказались на рынке недвижимости Псковской области? 29.04.2025, 13:210 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» пройдет 3 мая 29.04.2025, 13:160 Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице
29.04.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» с Мариной Гаращенко 29.04.2025, 12:580 Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области 29.04.2025, 12:510 Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.04.2025, 12:450 Только 36% псковичей одобряют введение курса семьеведения в школах – опрос
29.04.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом 29.04.2025, 12:340 Великолукские второклассники победили на областных соревнованиях по шахматам 29.04.2025, 12:220 Тревожность и невроз: почему эти состояния преследуют современных людей? 29.04.2025, 12:190 Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи
29.04.2025, 12:150 «Кузница»: Объединение учреждений здравоохранения Псковской области. Pro et contra 29.04.2025, 12:130 Авиакомпания Almasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта 29.04.2025, 12:120 Псковичам напомнили о необходимости предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях 29.04.2025, 12:100 Великолучанин отработает 20 часов за долг в 85 тысяч рублей 
29.04.2025, 12:080 «Единая Россия» в Псковской области проведет неделю приёмов старшего поколения 29.04.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:570 Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения 29.04.2025, 11:520 Представители бизнеса и УФСИН в Великих Луках обсудили вопросы взаимодействия
29.04.2025, 11:500 Иностранным инвесторам смогут запретить обратный выкуп акций компаний 29.04.2025, 11:480 «Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом 29.04.2025, 11:440 Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове 29.04.2025, 11:350 Гдович незаконно выловил рыбу в Чудском озере почти на полмиллиона рублей и ответил в суде
29.04.2025, 11:330 Детские пособия за апрель псковичам перечислят досрочно 29.04.2025, 11:270 «Беседка»: Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции Виталий Соловьёв о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:240 Школа и детский сад в Псковской области закрыты на карантин 29.04.2025, 11:230 Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы
29.04.2025, 11:170 В Печорах у гражданина Германии конфисковали золотые слитки на сумму 90 млн рублей 29.04.2025, 11:140 Более 3,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю 29.04.2025, 11:120 Водитель скатившего в Финский парк в Пскове автомобиля оказался трезвым 29.04.2025, 11:040 Фотофакт: Пробка образовалась на улице Яна Райниса в Пскове
29.04.2025, 10:590 Каждый второй пскович готов доверить здоровье врачу с ИИ – опрос 29.04.2025, 10:430 Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае 29.04.2025, 10:320 За сдачу нормативов ГТО псковичи могут получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей 29.04.2025, 10:280 30 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru