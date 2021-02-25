Общество

«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами банк ВТБ в Псковской области

Зоны бесплатного Wi-Fi организовал «Ростелеком» в феврале текущего года в 10 отделениях банка ВТБ в Новгородской и Псковской областях. Кроме того, оператор объединил локальные сети офисов организации в общее защищенное виртуальное пространство.

Для создания единой сетевой инфраструктуры специалисты «Ростелекома» проложили от ближайшей точки доступа к отделениям банка более 15 километров волоконно-оптического кабеля, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора.

Также компания предоставила клиенту защищенный VPN-канал, который обеспечит целостность и безопасность передаваемых данных и бесперебойную работу информационных систем.

«Наличие надежных, защищенных и удобных в использовании услуг связи – неотъемлемое условие для успешной цифровой трансформации бизнеса. Благодаря развитой инфраструктуре “Ростелеком” оперативно организовал в отделениях ВТБ зоны Wi-Fi для клиентов, а для сотрудников – удобный и защищенный VPN-доступ ко всем внутренним сервисам банка», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Удобное комплексное решение «Ростелекома» по организации беспроводного гостевого доступа в интернет позволяет заказчикам получать больше информации о своих клиентах, а также дает возможность информировать их о проходящих акциях и наличии спецпредложений. Услуга предусматривает несколько способов авторизации и полностью соответствует требованиям законодательства в части идентификации пользователей.

Узнать больше о предложениях «Ростелекома» для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по круглосуточному номеру 8 800 200 3000.