Общество

Авиакомпании попросили Минтранс сократить отпуск пилотам

Авиакомпании попросили Минтранс сократить отпуск пилотам. Об этом говорится в письме президента российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистру транспорта Игорю Чалику, пишут «Известия».

Сейчас ежегодный оплачиваемый отпуск у пилотов в России составляет 70 дней, из них 42 дня — это дополнительный оплачиваемый отпуск. Авиакомпании предложили его отменить и оставить для отдыха только 28 дней.

Для этого нужно принять постановление правительства, которое отменит устаревший приказ Министерства гражданской авиации СССР от 13 марта 1986 года № 50. Этот документ разрабатывался для предыдущего поколения воздушных судов отечественного производства, пилотирование которых требовало больших физических усилий и эмоциональных нагрузок, а сейчас пилот управляет современными воздушными судами с высокой степенью автоматизации управления и улучшенными условиями труда, говорится в письме.

АЭВТ отмечает, что в настоящее время в отрасли сложилась ситуация, при которой «пилоты имеют беспрецедентно продолжительный дополнительный отпуск, который предоставляется за работу в особых условиях».

В письме Владимир Тасун просит Игоря Чалика инициировать работу по подготовке проекта постановления правительства, которое заменит устаревший приказ.

Впервые сократить дополнительный оплачиваемый отпуск пилотам предложил в 2012 году занимавший тогда должность главы «Аэрофлота» Виталий Савельев (10 ноября назначен министром транспорта). Но его инициатива вызвала резко негативную реакцию со стороны представителей пилотов. Тогда президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжев говорил «Известиям», что отмена дополнительного отпуска создаст угрозу для безопасности полетов, а также приведет к росту числа пилотов, которые будут списываться по состоянию здоровья.