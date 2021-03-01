Общество

Невельчанин задолжал 183 тысячи рублей по налогам

Житель Невеля задолжал по налогам и сборам 183 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина знал о своем налоговом долге, но оплачивать его не спешил. На личном приеме судебный пристав объяснил должнику, что по истечении 5-дневного срока для добровольного исполнения требований его ожидает взыскание исполнительского сбора.

В рамках принудительного исполнения сотрудники отделения судебных приставов Невельского и Усвятского районов вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом должника — земельным участком и домом. С помощью ГИБДД приставы установили, что у должника в собственности имеется несколько автомобилей, после чего ему вручили требование о предоставлении автомобиля для составления описи и ареста.

Чтобы не лишить себя машин, мужчина погасил всю сумму налоговой задолженности. Кроме того, невельчанину пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей за несвоевременную оплату задолженности.