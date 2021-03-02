Общество

В Пскове запрещен выход на лед

С сегодняшнего дня, 5 марта, в Пскове запрещен выход на лед. Напомним, соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Запрет обоснован установившейся положительной температурой и выпадением осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины», - отмечается в сообщении, опубликованном в инстаграм-аккаунте администрации Пскова.



Псковичей призвали соблюдать осторожность, поскольку выход на лед водных объектов может быть опасен для жизни.