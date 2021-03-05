Общество

Как правильно выбрать цветы и духи к 8 Марта, рассказал псковский Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Псковской области дало несколько рекомендаций по выбору парфюмерии и цветов к 8 Марта. В частности, в ведомстве рассказали, какую информацию должен предоставить продавец по запросу покупателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора, продавец также должен предоставить следующую информацию:

номер и дата разрешения на добывание, оборот, содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания определенных видов диких животных;

номер и дата разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации определенных видов диких животных и дикорастущих растений, выданного компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого разрешения органом;

номер и дата свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью которой является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр зоологических коллекций, поставленных на государственный учет.

В случае если кассовый чек на товар, электронный или иной документ, подтверждающий оплату товара, не содержит видовое название и количество животных или растений, вместе с товаром потребителю по его требованию передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

При выборе живых цветов, эксперты рекомендуют следовать следующим советам:

При минусовой температуре на улице, покупать цветы только в закрытых помещениях, где температура воздуха положительная.

Поскольку цветы не любят резкие перепады температур, нужно позаботиться о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от морозного воздуха, ветра, снега и других неблагоприятных воздействий.

Обратите внимание на свежесть цветов, на отсутствие признаков болезни, если цветы или иные декоративные растения продаются в горшках.

Стебель не должен быть слишком сухим. Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» вовсе не является свидетельством «второй свежести» цветка.

Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли букет «однодневкой» или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Что касается парфюмерно-косметической продукции, то здесь специалисты напомнили, что она не подлежит обмену, в случае надлежащего качество. В связи с чем необходимо помнить, что вернуть ее продавцу можно только в том случае, если в ней есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.

При розничной продаже парфюмерно-косметических товаров потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды, а также иной парфюмерной продукции с использованием для этого бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными способами, а также с иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров.