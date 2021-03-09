Общество

Почти 350 млн рублей взыскали за год с должников в Псковской области

Взаимодействие налоговых органов Псковской области и региональной службы судебных приставов обсудили на межведомственном совещании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

На совещании подвели итоги совместной работы в прошлом году, направленной на взыскание задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, сумма взысканной задолженности в ходе проведения исполнительных действий составила 347,6 миллиона рублей.

Участники совещания обсудили также совместную работу по исполнительным производствам, возбужденным в отношении организаций со значительными суммами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ, в том числе по исполнительным производствам в отношении 22 должников-юридических лиц, задолженность которых составляет почти 493 миллиона рублей.

Ведомства определили дальнейшие совместные мероприятия по проведению рейдов с целью наложения арестов на имущество должников, на их дебиторскую задолженность, а также по передаче на оценку и реализацию арестованного имущества.