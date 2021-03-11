Общество

Масленица в «Деревне Соловьи»: три праздничных рецепта

Какая масленичная неделя без блинов? Наши предки и подумать не могли, что можно не приготовить на этот праздник сытные румяные с пылу с жару блины, это нарушало бы важные обычаи. Хозяйки старались накрыть богатый стол с различными блинами, чтобы все увидели достаток в семье. Люди ходили друг к другу в гости, не только к родственникам, а по всей деревне. При этом часто такой маршрут проходил по кругу, который символизировал солнце.

Конечно, в наши дни праздник проходит иначе, многие традиции ушли в прошлое. Однако самые красочные и - не побоимся этого слова - вкусные остались! Вот несколько блинных рецептов от сети фирменных магазинов «Деревня Соловьи».

Идеальные блины на молоке с дырочками

Ингредиенты:

1 л молока «Деревня Соловьи»

2 ст муки (320 г.)

2 яйца

масло сливочное «Традиционное» («Деревня Соловьи» 82,5%)

4 ст. л. растительного масла

2-3 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. соды

Приготовление:

1. Первым делом подогреваем молоко до теплого состояния. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем сахар и соль. Перемешиваем. Вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

2. Вливаем примерно третью часть теплого молока, слегка перемешав, всыпаем всю муку и начинаем замешивать тесто, избавляясь от мучных комочков. Далее в 2 приема вливаем оставшееся молоко. В последнюю очередь всыпаем соду и, быстро перемешав, оставляем тесто настояться на 20-30 минут.

3. Начинаем жарить блины только на хорошо разогретой и прогретой сковороде. Перед жаркой каждого блина ее лучше смазать небольшим количеством растительного масла. Благодаря такой процедуре блины будут не только без проблем переворачиваться и сниматься со сковороды, но и приобретут дополнительную пористость, дырчатость и красивый рисунок. Жарим блины на среднем или чуть выше среднего режиме до красивого румяного цвета с обеих сторон.

Готовые горячие блины по желанию смазываем сливочным маслом «Деревня Соловьи».

Блинчики с мясом

Ингредиенты:

Молоко «Деревня Соловьи» - 1 л

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Сода - 0,5 ч. ложки

Растительное масло - 7 ст. ложек

Мука - 17 ст. ложек

Для начинки:

Фарш свиной «Деревня Соловьи» - 400 г

Масло растительное - 3 ст. ложки

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - 1 ч. ложка

Перец - 1 щепотка

Приготовление:

1. Лук очистить, помыть и нарезать кубиками.

2. Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить лук. Обжарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета.

3. К луку выложить фарш. Жарить, помешивая, до готовности около 10 минут. Посолить и поперчить. Перемешать. Охладить.

4. Налить в миску теплое молоко. Разбить туда же яйца. Добавить соль и сахар. Взбить венчиком или миксером. Добавить масло и муку, взбить до однородного состояния.

5. Вскипятить чайник. Насыпать соду в стакан, залить кипятком (3 ст. ложки). Влить соду в миску с тестом. Хорошо размешать. Дать тесту постоять 10 минут.

6. Разогреть сковороду. Добавить 1 ч. ложку растительного масла. В центр сковороды вылить пол половника теста. Распределить тесто по всей поверхности сковороды. Как только верхняя сторона блина перестала быть жидкой, блин перевернут.

Печь с другой стороны 30-40 секунд.

Так испечь все блины.

7. На блин положить мясную начинку, свернуть блин конвертиком. Блинчики с мясом можно подавать.

Блинчики с мясом подать со сметаной «Деревня Соловьи».

Вкусные блины с творогом

Ингредиенты:

Молоко «Деревня Соловьи» — 1 стакан

Вода (кипяток!) — 1 стакан

Мука (просеянная) — 1 стакан

Яйца (теплые) — 2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

Творог «Деревня Соловьи»— 500 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар 1,5-2 ст. л.

Ванилин — на кончике ножа (по желанию)

Приготовление:

1. Берем яйца комнатной температуры, разбиваем в глубокую миску, где планируем замешивать тесто. Всыпали сахар и соль и сразу же замешали миксером или венчиком.

Далее вливаем теплое молоко.

2. Вводим муку, постепенно, сразу замешивая ее в тесто и хорошо прорабатывая миксером или венчиком.

3. Затем вскипятим чайник и вливаем кипяток, тонкой струйкой, не прекращая мешать. Когда закончили с кипятком — вливаем масло. И снова все хорошо перемешаем. У вас получится жидкое тесто.

Отставляем посуду с тестом и даем ему постоять 20 минут.

4. Берем плоскую сковороду с невысокими бортиками, специальную, хорошо ее разогреваем. Смазываем один раз перед жаркой маслом на салфетке и начинаем жарку.

5. Жарим с одной и с другой стороны секунд по 20 секунд. До красивой, румяной золотинки. До коричневого цвета доводить не нужно.

6. Делаем начинку: берем творог, добавляем 1 яйцо, засыпаем сахар и ванилин. Все перемешиваем.

Выкладываем творожную массу на блин. Затем заворачиваем этот край. Сгибаем по бокам и докатываем до конца. Получается блинный конвертик.

7. Готовые блинчики с творогом помещаем на ту же сковороду и на умеренном огне обжариваем с двух сторон.

Подаем блинчики со сметаной «Деревня Соловьи», джемом, украшаем ягодами!

Конечно, лучше напечь блинчиков своими руками. Но темп жизни у большинства из нас такой, что многие предпочитают не терять время у плиты, а купить блины в магазине. Тем более, что они зачастую не уступают по вкусу домашним. Например, такие аппетитные и сытные блины с начинкой, как в фирменных магазинах «Деревня Соловьи».

В ассортименте магазинов можно найти блинчики с ливером, с мясом, с субпродуктами. Всего за несколько минут разогреваем блинчики, приготовленные по-домашнему вкусно, - и домочадцы в восторге! Главное - не забудьте подать сметану «Деревня Соловьи» или огуречный соус.

Приятного аппетита! С праздничной масленичной неделей!

Добро пожаловать в магазины «Деревня Соловьи»!

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Печоры, Юрьевская ул., 18