Общество

Александр Козловский зарегистрировался в TikTok

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский зарегистрировался в социальной сети TikTok (https://www.tiktok.com/@kozlovskii_a). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Первым контентом политика стали четыре видеоролика с субботнего визита легендарного боксера и политика Николая Валуева в Псковскую область.

Александр Козловский является активным пользователем соцсетей. На сегодняшний день его аккаунты есть в Instagram, VK, Facebook и Twitter. Суммарное число подписчиков составляет более 11 тысяч человек.