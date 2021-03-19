Общество

Псковская ГРЭС подготовилась к весеннему половодью

Паводковая комиссия с участием представителей Ростехнадзора и ГУ МЧС по Псковской области подтвердила готовность объектов Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» к прохождению весеннего половодья сегодня, 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения потребителей в этот период, реализовали в полном объеме. Согласно разработанному графику, провели ревизию и ремонт оборудования гидроузла, дренажных устройств, уплотнений затворов. Обновили аварийный запас материально-технических ресурсов, сформировали бригады для аварийно-восстановительных работ, провели предпаводковую тренировку оперативного персонала. Специалисты электростанции в режиме онлайн следят за изменением уровня воды в водохранилище. На гидроузле организовано круглосуточное дежурство персонала.

Особое внимание в период весеннего половодья уделяют взаимодействию и обмену информацией с органами власти и отделами ГО и ЧС Дедовичского, Порховского районов Псковской области, Солецкого района Новгородской области.

«Наши основные задачи в этот период – обеспечение надежной работы оборудования, безаварийный пропуск паводковых вод и минимизация возможных неблагоприятных последствий половодья», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.