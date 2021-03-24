Общество

Должность советника председателя Счетной палаты появится в Псковской области

Должность советника председателя Счетной палаты появится в Псковской области. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов, которое проходит 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы обратились в Псковское областное Собрание депутатов с предложением рассмотреть вопрос о введении должности советника председателя Счетной палаты, - сказала председатель региональной Счетной палаты Марина Хохлова. - Есть вакантная ставка консультанта, в рамках этой должности хотим ввести должность советника председателя Счетной палаты».

Она рассказала, что с 2020 года Счетной палате передаются полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю. «Увеличивается объем работы. Советник нужен больше всего для организационных мероприятий. Пришлось организовывать рабочие места в районах, рабочие кабинеты, приобретать оборудования - на это уходит достаточно много времени. Убедительно прошу рассмотреть замену должности консультанта на советника председателя Счетной палаты», - отметила руководитель Счетной палаты.

«Дополнительных финансовых средств не потребуется», - добавила Марина Хохлова.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать соответствующие изменения в приложение к закону «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области» и приложение 2 к закону «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, должности государственной гражданской службы Псковской области».