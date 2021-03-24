Общество

В Росреестре рассказали, когда могут понадобиться сведения из ЕГРН

О юридической силе сведений, содержащихся на Публичной кадастровой карте, и о том, обязательно ли заказывать выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества (далее - ЕГРН) при сделках, Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Росреестра по Псковской области.

«Публичная кадастровая карта» (ПКК) - онлайн-площадка на официальном сайте Росреестра, на которой собрана информация об объектах недвижимости России. Она призвана облегчить псковичам получение сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях. К сведению, публичная кадастровая карта находится только на официальном сайте Росреестра.

Иногда объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте. Это может происходить по нескольким причинам, например:

- объект недвижимого имущества не был поставлен на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке;

- у объекта недвижимого имущества отсутствуют четко установленные границы (в частности, координаты земельного участка, определены в системе координат, отличающейся от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН).

Информация об участках и расположенных на них объектах может изменяться, уточняться, и должно пройти время, чтобы она отразилась в публичном доступе. Информация, содержащаяся на карте, носит справочный характер.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Это источник достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости.

Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания. Сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, если они касаются объектов недвижимого имущества.

Следовательно, чтобы обезопасить потенциальных участников сделки от возможных рисков и негативных последствий «опасных» сделок, достаточно заказать и получить выписку об интересующем объекте недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости. Сведения актуальны на момент оформления выписки.

Для справки (информация за 2020 год):

- общее количество поступивших запросов на предоставление сведений ЕГРН - 411 224 запросов

- общее количество выданных выписок, справок из ЕГРН, копий документов, аналитической информации, уведомлений об отсутствии сведений, решений об отказе в предоставлении сведений - 474 496.