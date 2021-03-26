Общество

Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за 2020 год до 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», - приводит его слова РИА Новости. По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

В прошлом году в середине апреля Владимир Путин из-за пандемии своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год до 1 августа.

Президент задекларировал за 2019 год доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее.