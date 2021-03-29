Антон Минаков пообещал заставить себя полюбить соцсети

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков пообещал заставить себя полюбить социальные сети. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя тенденцию последнего времени — выход федеральных и региональных политиков в социальные сети.
«Заставлю себя любить Инстаграм и Фейсбук, поскольку это серьезные площадки для информирования избирателей. Кстати, буквально пару дней назад мы обсуждали с коллегами, что надо завести свой телеграм-канал, разрекламировать его и серьезно освежить наши соцсети — не партийные, которые закреплены за региональным отделением, а именно наши личные», - заключил лидер псковских либерал-демократов.