Общество

Названы самые популярные вакансии среди студентов в России

В России студенты чаще всего пытаются устроиться на работу продавцами, в том числе консультантами и кассирами, сообщает HeadHunter.

Студенты и молодые специалисты в период чаще всех искали работу в России с января 2021 года: с начала году они загрузили и обновили почти 1 млн резюме. Следом идут соискатели из сферы продаж (0,8 млн) и административный персонал (0,5 млн). Также в пятерку вошли специалисты в сфере IT, интернета, телекома, транспорта и логистики.

Чаще всего студенты и молодежь сейчас ищут работу на позицию продавца (консультанта, кассира), администратора, официанта, менеджера, бариста и курьера. Также в список попали менеджер по работе с клиентами, бухгалтер, водитель, офис-менеджер, кладовщик, грузчик, торговый представитель и оператор call-центра. При этом ситуация на московском рынке труда складывается иначе. Так, на пятом месте в рейтинге по количеству резюме занимают не представители сферы транспорта и логистики, а маркетинга, рекламы и PR.