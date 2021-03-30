Общество

68% россиян не хотят возвращаться в офис после дистанционной работы

68% опрошенных россиян, которые продолжают трудиться дистанционно, не хотят возвращаться в офис. Такие данные показал опрос, проведенный службой HeadHunter совместно с WeWork. 7889 российских соискателей ответили на вопросы, в каком формате они сейчас работают, как часто хотели бы посещать офис, а также нужны ли им личные встречи с коллегами.

Процент дистанционных работников, которые не хотят в офлайн, в Санкт-Петербурге чуть ниже – 57%. Еще 24% опрошенных россиян готовы вернуться в офис в гибридном формате (несколько дней - удаленно, несколько дней - в офисе). В Петербурге на гибридный формат согласны 34% опрошенных. И только 4% россиян, которые все еще работают из дома, хотят вернуться в офлайн режим. Петербуржцев в данном вопросе еще меньше – 2%. Остальные респонденты затруднились с ответом.

В целом почти треть опрошенных респондентов, работающих по найму, уже вернулась в офис. Большая часть респондентов (62%) заявили, что с выходом в офис как полностью, так и частично, продуктивность работы не изменилась. Почти пятая часть, наоборот, отметила повышение работоспособности в офисе.

Среди тех, кто работает в гибридном формате (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), основная часть респондентов работает из дома 2–3 раза в неделю.

Говоря о тех, кто полностью находится «на удаленке», только 6% хотят выйти в офис на постоянной основе, треть предпочитает частичный выход. Больше всех хотят посещать офис бухгалтерия. Вероятно, это связанно с тем, что бухгалтерия выполняет большой объем работы с документами.

Опрос показал, что основными минусами «удаленки» все-таки являются смешение рабочего и личного времени (42%), а также отсутствие живого общения с коллегами (40%). 43% работающих по найму респондентам необходимы офлайн встречи. По данным опроса, это особенно крайне важно людям старшей возрастной категории (55 и старше). Половина респондентов, отмечающих важность личных встреч с коллегами, заявила, что таким образом лучше генерируются идеи и легче принимаются решения. Еще 40% работают исключительно в команде.

Почти половина респондентов (46%) добирается на работу на общественном транспорте, треть – на своем автомобиле. В основном, дорога до офиса занимает не больше часа, и респонденты считают такое время оптимальным.