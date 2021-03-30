Общество

Псковичам покажут, как изготовить пасхальную куклу

Молодые семьи Пскова могут посетить бесплатный мастер-класс по изготовлению пасхальной тряпичной куклы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Мероприятие пройдет 6 апреля в 16:00 в молодежном центре (улица Максима Горького, 15). Мастер-класс проведет мастер декоративно-прикладного искусства, сотрудник арт-студии «Саквояж» Анжелика Владимирова.

Записаться на творческое занятие можно, обратившись в личные сообщения сотруднику молодежного центра Анастасии. Количество мест ограничено. Мероприятие состоится в рамках ежегодного традиционного Пасхального фестиваля.