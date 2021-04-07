Общество

Старт названной в честь Юрия Гагарина ракеты покажут в прямом эфире

Юбилейный старт корабля, названного в честь Юрия Гагарина можно будет увидеть в прямом эфире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На космодроме Байконур идет подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем длительной экспедиции МКС-65. Этот пилотируемый корабль получил собственное название «Ю. А. Гагарин».

По установившейся традиции, ближайшая к этой знаменательной дате космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещена официальная символика празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космосе.

В составе новой экспедиции на Международную космическую станцию основной экипаж — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 10.42 9 апреля. Прямую трансляцию юбилейного запуска можно будет посмотреть на сайте Роскосмоса. Начало прямого эфира в 9:00.