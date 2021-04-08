Общество

Прием заявок от НКО на предоставление субсидий стартует в Пскове

Прием конкурсных заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета города Пскова на реализацию социальных проектов на территории областного центра состоится с 12 апреля по 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прием заявок проводит комитет социально-экономического развития администрации города Пскова по адресу: 180017, Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, второй этаж, кабинеты №№17, 9 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00; обед с 13.00 до 14.00). Телефоны: 29-10-69, 29-10-67. Факс: 29-10-70. Электронная почта: kser-pr@pskovadmin.ru.

Подробная информация о порядке проведения конкурса размещена здесь.