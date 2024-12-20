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При возгорании в жилом доме в Идрице пожарные эвакуировали троих детей

Ночью 21 декабря в Идрице пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание в розетке. Благодаря усилиям пожарных удалось спасти квартиру. Из дома были эвакуированы четыре человека, включая троих детей. В операции участвовали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Утром в этот день в Пскове на улице Юбилейной произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки. По предварительной информации, возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы холодильника. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти квартиру, а также эвакуировать десять человек.

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Позднее, в 16:15, в поселке Кунья на улице Дзержинского пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Хозяйственная постройка спасена. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.