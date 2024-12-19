Общество

Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове

Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в псковском Доме молодёжи 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Понедельник лучше начинать в Доме молодёжи, чем в своих учебных заведениях. - пошутил врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев. - Желаю вам как можно продуктивнее провести сегодняшний день, упаковать свои проекты».

Участников форума ждет насыщенная программа, в том числе пленарная сессия «Ценностный акцент креативных индустрий».

С познавательными лекциями для ребят выступят: режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры Алексей Свиридов, заслуженный работник культуры РФ, профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская, российский актёр театра и кино Сергей Горобченко, а также руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев и генеральный директор тренингового центра «Вершитель», психолог и бизнес-тренер Роберт Туйкин с лекцией на тему «Психология креативного мышления».

В программе форума запланирована работа секций «Музыка», «Театр» и «Кино», а также встреча со звёздным гостем.

«Очень рада вас здесь всех видеть. Совсем скоро откроется 3 и 4 этаж нашего Дома молодёжи. Весь третий этаж будет отдан под школу креативных индустрий. Ваши идеи мы всегда поддерживаем и спрашиваем вашего совета, потому что мы в связи с возвратом по-другому смотрим на жизнь, нам не хватает творческого подхода», - сказала директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачева.

Участники заранее подавали заявки и готовили творческие проекты на заданные темы. На форуме состоится защита этих проектов. Завершится форум церемонией награждения победителей.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.