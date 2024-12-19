Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове

Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в псковском Доме молодёжи 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участников форума ждет насыщенная программа, в том числе пленарная сессия «Ценностный акцент креативных индустрий».
С познавательными лекциями для ребят выступят: режиссер кино, социальных и театральных проектов, актер, сценарист и преподаватель режиссуры Алексей Свиридов, заслуженный работник культуры РФ, профессор театрального института имени Б. Щукина Мария Оссовская, российский актёр театра и кино Сергей Горобченко, а также руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев и генеральный директор тренингового центра «Вершитель», психолог и бизнес-тренер Роберт Туйкин с лекцией на тему «Психология креативного мышления».
В программе форума запланирована работа секций «Музыка», «Театр» и «Кино», а также встреча со звёздным гостем.
Участники заранее подавали заявки и готовили творческие проекты на заданные темы. На форуме состоится защита этих проектов. Завершится форум церемонией награждения победителей.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.