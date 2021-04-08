Общество

Псковская студентка вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Студентка из Псковской области стала финалисткой конкурса «Учитель будущего. Студенты», окружной полуфинал которого прошел с 7 по 9 апреля в Балтийском федеральном университете имени И. Канта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», рассказал Псковской Ленте Новостей ведущий специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Виктор Рябоконь.

Путевку в финал от Псковской области получила Елизавета Баринова, студентка первого курса ПсковГУ. «Ценность конкурса «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей»: проявить себя, узнать новых людей, получить багаж знаний, – поделилась она. – А тем, кто еще только думает – принимать ли участие в конкурсе, хочу сказать – не надо думать, стоит действовать!»

Участники полуфинала прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. Для полуфиналистов проведены обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

В первый день, после торжественного открытия полуфинала, конкурсанты в формате нетворкинга познакомились и обменялись контактами. Далее полуфиналисты участвовали в открытой образовательной лекции на тему: «Образовательная инициатива Яндекса. Цифровые ресурсы для учителя будущего» (обзор программы улучшений образовательной среды от Яндекса с помощью технологий), которую провел Артем Корзеев – политолог, магистр права, эксперт в области цифровизации образования в регионах, руководитель региональных образовательных проектов Яндекс. Учебник. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических, методических и управленческих кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты участвовали в проектном спринте «Школа будущего», где предлагали проектные решения по развитию школ региона. Кроме того, участники побывали на экскурсии по Калининграду, посетили гимназию №40 им. Ю. А. Гагарина, пообщались с учителями, прошли познавательный квест «Педагог будущего». После ознакомительного погружения в образовательную среду, конкурсантам предстояло выполнить ряд заданий, связанных с разработкой решений для конкретных школ региона.

В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир». Также участники посетили педагогическую мастерскую: «Онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель»: новые возможности для самодиагностики и профессионального развития современного учителя».

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».