Общество

Кинолог призвал не оставлять собак на привязи перед магазином

Российская кинологическая федерация призвала владельцев не оставлять собак привязанными у магазинов, поскольку их могут украсть, обидеть или напугать. Об этом рассказал президент федерации Владимир Голубев.

Фото: pixabay.com

«К сожалению, кража породистой собаки – не такая уж редкая ситуация, особенно если она породистая и хорошо ухожена, - цитирует его РИА Новости. - Таких животных крадут в целях наживы. Ее могут перепродать или украсть с целью получения потомства. Но не нужно думать, что никому не придет в голову украсть беспородного пса. Есть и те, кто крадет собак ради выкупа. Им важно только то, что это чей-то любимый домашний пес, чьи хозяева захотят его вернуть любым путем».

Кроме того, если хозяин задержался в магазине на длительный срок, сердобольные люди могут подумать, что тот бросил собаку, и забрать ее. В случае, если у питомца не окажется чипа, тату или адресника, есть вероятность, что можно больше не найти собаку, рассказал Владимир Голубев.

Еще одна причина не оставлять собаку у магазина - хулиганство. «Собаку могут припугнуть или ударить, - сказал он. - Не стоит забывать и о догханетрах, которые травят не только бездомных животных. Поэтому оставлять собаку около магазина очень опасно».

Также он отметил, что привязанная собака может стать жертвой стаи бездомных собак.

«Помните, оставляя собаку одну на привязи у магазина, вы подвергаете ее жизнь неоправданному риску», - заключил кинолог.