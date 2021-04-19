Общество

Пскович победил в групповой горной велогонке чемпионата России

Псковский велогонщик Сергей Фирсанов победил в групповой горной гонке чемпионата России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования, в которых приняли участие 93 гонщика из 20 регионов страны, состоялись в Судаке.

Велогонщик одержал победу на дистанции 130 км с результатом 03.36.56. Также в чемпионате приняли участие Константин Некрасов и Тимофей Шерстнев. Спортсмены вошли в двадцатку сильнейших гонщиков по результатам заезда.

Сергей Фирсанов - спортсмен Центра спортивной подготовки, мастер спорта России международного класса. Тренирует спортсмена Вячеслав Тарасов.

«Поздравляем спортсмена и желаем успехов на Всероссийских соревнованиях в Сочи», - добавили в центре.