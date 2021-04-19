Общество

Введены корректирующие правила использования материнского капитала

Для мам, направивших средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, а затем изменивших свое решение, с 11 апреля ввели ограничение по сроку распоряжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

«Если мама направила заявление в ПФР о том, чтобы средства материнского капитала были переведены на накопительную часть пенсии, а затем изменила свое решение, у нее есть шесть месяцев, чтобы определить другое направление использования средств. Это может быть улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов», - пояснили в учреждении.

Если женщина не выбрала ни один из вариантов, закон предлагает написать заявление о продлении срока. Возможность предоставляется один раз на шесть месяцев.

Если женщины, отказавшиеся от использования средств МСК на формирование накопительной пенсии, не обратились в течение года с заявлениями о распоряжении, то средства МСК считаются направленными на финансирование накопительной пенсии. ПФР в течение трех месяцев по истечении года обеспечивает перевод средств МСК в тот же негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, в котором средства пенсионных накоплений формировались в пользу владельца сертификата.

Всего в Псковской области на накопительную часть пенсии мамы было направлено 24 заявления. Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно в электронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг.