Общество

Псковская студентка участвует в финале конкурса «Учитель будущего» в Сочи

Студентка из Пскова Баринова Елизавета вошла в число финалистов профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Финал стартовал в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей».

В мероприятии принимают участие 152 студента из 47 регионов России. Конкурсные испытания будут проходить в течение четырех дней – с 20 по 23 апреля.

Торжественное открытие финала началось с обращения директора Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения России Андрея Милехина.

«От имени министерства просвещения, от имени министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, примите поздравления с выходом в финал и пожелания победы. Мы очень рады, что все вместе, наконец-то, встретились в очном режиме, это важный сигнал всему профессиональному сообществу нашей страны. Хочется пожелать вам победы, прежде всего, над собой. Мы понимаем, что конкурс есть конкурс, но мы знаем, что наши финалисты – это "созвездие", которое сможет украсить небосклон педагогического мастерства. Самое главное, что каждый из вас имеет уникальную возможность раскрывать новые таланты своих учеников. Думайте, чувствуйте, двигайтесь, развивайтесь. Учитесь хорошо! Учите хорошо! Всего вам доброго!» - напутствовал он участников финала.

Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. Также среди конкурсантов заключительного этапа большинство составляют девушки (77%).

«Я надеюсь, что в ходе очных полуфиналов вам удалось обменяться друг с другом контактами и ваше общение и сотрудничество продолжится и вне конкурса. Уверен, на финальных испытаниях вы пополните круг единомышленников. Сегодня за победу будут бороться самые успешные студенты со всей России – всего 152 человека. И очень важно, что среди финалистов – студенты не только педагогических вузов, но и представители медицинских, технических и других специальностей, среди вас есть даже участник из Российской академии музыки имени Гнесиных», - обратился к финалистам конкурса заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На финальном этапе конкурса «Учитель будущего. Студенты» конкурсантам предстоит выполнить разнообразные задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока испытаний финалисты примут участие в проектном спринте «Проектирование воспитательного мероприятия» и разработают решения для региональных школ. Третий блок конкурсной программы включает в себя стратегическую игру «Школа будущего».

В рамках финала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. Открытую лекцию проведет директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти компания «Яндекс» Дмитрий Растворов. В формате диалога участники пообщаются с доктором экономических наук, профессором, член-корреспондентом РАО, президентом Южного федерального университета Мариной Боровской, а также с профессором Московской школы управления «Сколково», директором школы перспективных исследований ТюмГУ Андреем Щербенком.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина расскажет конкурсантам о компетенциях, развитие которых необходимо для самореализации.

В рамках мероприятия пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.

Финалисты конкурса «Учитель будущего. Студенты» получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Учитель будущего», а также смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».

Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект проводят при поддержке министерства просвещения РФ. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.