Общество

Более 2 тысяч псковских семей оплатили детский сад маткапиталом

Более 2 тысяч семей в Псковской области оплатили детский сад средствами материнского капитала. Теперь это можно сделать в упрощенном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, для этого отделение ПФР по Псковской области проводит работу по заключению соглашений.

«Мы подписываем соглашения об электронном обмене с управлениями образования муниципалитетов и дошкольными образовательными учреждениями. Это значит, что родителям нужно только подать заявление через портал госуслуг, никакие иные документы представлять в ПФР не требуется. Сведения из договора между владельцем сертификата и детсадом Пенсионный фонд запросит самостоятельно», - пояснила она.

Актуальный перечень дошкольных образовательных учреждений, с которыми на уровне отделения заключены соглашения, размещен на сайте ПФР. На сегодняшний день их 68.

Использование материнского капитала на оплату услуг по содержанию детей в детском саду – одно из популярных направлений. Всего в области этой возможностью воспользовались 2,1 тысячи семей. Общая сумма перечисленных средств – 42,9 млн рублей.

Напомним, направить материнский капитал на эти цели можно в любое время после рождения ребенка. Оплатить услуги детсада можно для любого ребенка в семье либо для всех детей одновременно.