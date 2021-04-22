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Общество

Пожилые псковичи получат ответы на социально-правовые вопросы

22.04.2021 18:11|ПсковКомментариев: 0

Прием жителей Псковской области старшего поколения по социально-правовым вопросам пройдет с 26 по 30 апреля на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На вопросы псковичей ответят сенатор РФ, управляющий отделением пенсионного фонда РФ, и. о. управляющего псковским региональным отделением фонда социального страхования РФ, депутат Госдумы, депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы.

Сенатор СФ РФ Елена Бибикова проведет прием 26 апреля с 10.00 до 12.00 в понедельник, 26 апреля. В этот же день с 10.00 до 13.00 откроет консультацию для граждан координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат псковского областного Собрания, управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова. Кроме того, с 12.00 до 14.00 все желающие могут обратиться за решением социально-правовых проблем к депутату Госдумы РФ Александру Васильеву.

Исполняющий обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Светлана Борщ выйдет на связь с гражданами во вторник, 27 апреля, с 12.00 до 14.00. Также в этот день будут открыты для диалога с 14.00 до 17.00 региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», депутат псковского областного Собрания Игорь Дитрих и депутат городской Думы Любовь Николаева.

Вице-спикер областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин планирует провести встречу с псковичами в среду, 28 апреля, с 10.00 до 13.00. Затем, с 14.00 до 17.00, состоится прием депутата городской Думы, председателя общественного совета проекта «Здоровое будущее» Галины Неваленной.

Завершит череду приемных дней депутат городской Думы Константин Болотин, он примет граждан в четверг, 29 апреля с 14.00 до 17.00.

Задать уточняющие вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева (8112) 66-25-12.

Теги: #прием граждан #пенсионеры #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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