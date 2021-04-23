Общество

В Великих Луках отремонтируют 69 дворов

В 2021 году в Великих Луках планируется благоустроить шестьдесят девять дворовых территорий. Об этом в своем еженедельном обращении к великолучанам сообщил глава города Николай Козловский.

«Уже подготовлена вся проектно-сметная документация. Её готовили специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства, они сами выходили на местность, производили замеры и осмотр. Причем, хочу отметить, что в разработке проектов активное участие принимали мои общественные советники, жители дворов и депутаты. Вместе с сотрудниками Управления ЖКХ они принимали участие в произведении замеров, обсуждали варианты благоустройства территории», - пояснил муниципальный руководитель.

На данный момент все проекты и сметы на производство работ составлены, городские власти готовы выйти на конкурсные процедуры по определению подрядчика согласно законодательству. Приступить к выполнению ремонтов планируется уже с начала лета.

«Отвечая на вопрос, как формировался список дворов, которые попали в план ремонта, поясню. Составление планов происходит на основании наказов, предложений от общественных советников, жителей многоквартирных домов, которые поступают в адрес депутатов Великолукской городской думы. После этого депутаты обсуждают с общественными советниками главы города предложенные дворовые территории, и коллегиально решают какие дворы необходимо включить в план благоустройства на следующий год. Отмечу, все это происходит в период формирования городского бюджета. После этого депутаты Великолукской городской Думы пишут официальные письма на имя главы администрации города с предложениями по ремонту дворовых территорий.

В свою очередь глава администрации направляет распоряжение в адрес УЖКХ города для изучения, обследования и обмера предложенных территорий. Специалисты УЖКХ выезжают во дворы, где проходят встречи с общественными советниками, депутатами по согласованию плана проведения работ. Затем формируется предварительная смета.

Прежде чем проектная документация будет отправлена на конкурс по выбору подрядчика, список дворовых территорий рассматривается на Совете общественных советников главы города и уже после одобрения начинаются конкурсные процедуры.

Еще один важный момент. После завершения ремонта работы принимаются под контролем заказчика, депутата округа и обязательно общественного советника и жителей дома. Кроме того, согласно контракту, на все выполненные работы подрядчик даёт гарантию», - заключил Николай Козловский.