Общество

Юным псковичам предлагают вступить в пионеры

22 мая в квартире-музее Владимира Ильича Ленина в Пскове (ул. Ленина, 3) состоится торжественная линейка, посвященная 99-й годовщине создания пионерии, и прием ребят в пионеры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме КПРФ, линейка будет проходить с 11.00 до 12.00.

Коммунисты предлагают желающим подать заявки на вступление детей и внуков в пионеры. Это можно сделать до 18 мая по адресу: Псков, ул. Народная, 6, Псковский обком КПРФ. Справки по телефонам 56-81-78 или 8-911-883-01-02 (Светлана).

В пионерскую дружину будут приниматься дети в возрасте от 8 до 12 лет.

«Пионерство - это образ жизни, требующий от человека активности, заинтересованности, творческого поиска, стремления познать мир, улучшить его и стать лучше самому. Пионеры – люди ответственные и смелые, готовые всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Быть пионерами всегда было почетно», - подчеркнули в обкоме.