Общество

Петр Алексеенко: Ограничения связывают по рукам и ногам

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 мая посетовал на действующие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

«Ограничения связывают по рукам и ногам», - отметил Петр Алексеенко. Он рассказал, что Роспотребнадзор не согласовал проведение автопробега, который коммунисты планировали провести на майских праздниках.

«Странно, почему? Накануне приезжали в Псков "Ночные волки". Без всяких масок, без ничего. Некоторым - можно, некоторым - нельзя», - высказался Петр Алексеенко.

По его мнению, власти используют ограничения по коронавирусу, чтобы «сбить накал политической борьбы в выборный год».

Также гость студии рассказал об инциденте, который произошел на могиле Неизвестного солдата в Пскове. Коммунисты возложили к мемориалу венок в форме звезды, но ее, как выяснилось позже, убрали за Вечный огонь. «Кому эта звезда глаз колола?» - задался вопросом Петр Алексеенко и попросил администрацию региона разобраться в этой ситуации.