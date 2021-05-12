Петр Алексеенко: Ограничения связывают по рукам и ногам

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 мая посетовал на действующие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.
«Ограничения связывают по рукам и ногам», - отметил Петр Алексеенко. Он рассказал, что Роспотребнадзор не согласовал проведение автопробега, который коммунисты планировали провести на майских праздниках.
По его мнению, власти используют ограничения по коронавирусу, чтобы «сбить накал политической борьбы в выборный год».
Также гость студии рассказал об инциденте, который произошел на могиле Неизвестного солдата в Пскове. Коммунисты возложили к мемориалу венок в форме звезды, но ее, как выяснилось позже, убрали за Вечный огонь. «Кому эта звезда глаз колола?» - задался вопросом Петр Алексеенко и попросил администрацию региона разобраться в этой ситуации.