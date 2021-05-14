Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Гость студии - главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о работе учреждения в условиях пандемии коронавируса.

Хватает ли койко-мест в псковском и великолукском филиале инфекционки? Какова дальнейшая судьба старого корпуса больницы на Красноармейской? Как на статистике заболеваемости коронавирусом сказались длинные майские выходные? Чем чреват масочный нигилизм? Где сейчас находятся студенты ПсковГУ, выходцы из Индии, у которых выявили коронавирус? Посткоронавирусные психические расстройства - это миф или реальность?

Свои вопросы Анастасии Повторейко можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена