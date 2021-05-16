Общество

Приемные семьи Псковского района совершили поход по местам боевой славы

В преддверии Международного дня семьи участники клуба приемных семей Псковского района, работающего на базе Нееловского дома культуры, провели встречу не совсем в привычной обстановке. Они совершили самый настоящий поход по местам боевой славы Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, участники похода совершили пешую прогулку с привалом, подышали свежим воздухом, познакомились друг с другом, узнали массу новой и интересной информации, приготовили еду на костре, получили положительные эмоции, много впечатлений и зарядились отличным настроением.

В администрации Псковского района выразили благодарность всем, кто сделал мероприятие таким насыщенным и интересным.