Общество

Приставы приглашают на прием жителей Себежа и Великих Лук

Личный прием граждан проведет 18 и 19 мая заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Прием граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Себежского и Пустошкинского районов, в ОСП города Великие Луки и ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов пройдет:

18 мая с 12.00 до 14.00 по адресу: город Себеж, улица Пролетарская, дом 23.

19 мая с 10.00 до 12.00 по адресу: город Великие Луки, улица Горная, дом 5.

19 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: город Великие Луки, улица Горная, дом 5 (ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов).

Предварительная запись на прием возможна по телефонам: в ОСП города Великие Луки - 8(81153)3-11-35, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов - 8-921-210-77-14, а также по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области - 8(8112)699-082.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», - добавили в ведомстве.