Общество

Быть достойными гражданами России пожелали выпускникам руководители Великих Лук

Глава города Великие Луки Николай Козловский и и.о. главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина поздравили выпускников на Последний звонок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Дорогие выпускники, педагоги, родители! От всей души поздравляем вас с праздником Последнего звонка! Это одно из самых ярких событий в вашей жизни, воспоминания о котором вы надолго сохраните в памяти», - говорится в поздравлении.

«Завершается школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь. Впереди ответственный период выпускных экзаменов и выбора профессии, которая позволит наилучшим образом реализовать ваши способности, найти свое призвание.

Для этого у вас немало возможностей: ваши учителя и родители приложили максимум усилий, чтобы дать вам необходимые знания и навыки, а городская власть всегда стремилась создать для вашего обучения и развития самые достойные условия.

Огромное спасибо вашим родителям за заботу, ответственность, поддержку своих детей, глубокая благодарность педагогам за неравнодушие и самоотверженный труд, большой вклад в воспитание юных великолучан.

Дорогие выпускники! Теперь ваш дальнейший путь, успехи и достижения зависят только от вас самих, от ваших способностей, желания развиваться и совершенствоваться, смелости и веры в себя. Не забывайте родную школу, педагогов и родителей, воспитавших вас. Будьте достойными гражданами России и гордо несите звание жителей города воинской славы!

Помните, вы - надежда родного города, от вас зависит его будущее. Великие Луки - это промышленный, спортивный, культурный центр Псковской области, который динамично развивается и растет. Нашему городу требуется приток молодых кадров, активных, энергичных людей, имеющих качественное профессиональное образование и желание быть полезными малой родине и Отчизне.

Дорогие выпускники!

Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, а ваши таланты и умения послужат на благо нашему городу, региону и всей России! Здоровья, успехов вам, весомых достижений, счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне!», - говорится в тексте поздравления.