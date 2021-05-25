Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в семейном квесте

Два семейных квеста пройдут в Пскове 30 мая в честь Дня защиты детей. Изучить Ботанический сад предлагает Центр науки и спорта «Без предела» семьям с детьми от 3 до 9 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На прогулке участники квеста «Гуляй, считай, узнавай» смогут познакомиться с историей парка, найти редкие растения, которые сохранились в этом городском пространстве, а родители смогут получить «лайфхаки» - как разнообразить семейную прогулку и вовлечь ребенка в познавательную деятельность через игру.

Семьи с детьми старше 9 лет и подростковые компании могут поучаствовать в квесте о знаменитых людях, которые посещали город или жили в Пскове. «Большие гости» - это игра, которая пройдет в центральной части города. Участникам предстоит ответить на непростые вопросы и найти городские пространства, о которых идет речь. Прогулка займет примерно 1,5 часа.

Оба квеста проходят в совмещенных онлайн/офлайн-форматах. Участники будут получать задания в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте», но ответить на них, находясь дома, не получится.

Для того, чтобы подать заявку на участие, нужно сформировать команду (от 2 человек), дать ей название, выложить пост с отметкой сообщества Центра науки и спорта «Без предела» «ВКонтакте» и хештегами:

#гуляю_по_саду — для детского квеста

#встречаю_гостей — для взрослого квеста

Участие в квестах бесплатное, победители получат призы.