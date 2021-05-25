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Работать и зарабатывать: почему трудиться в «ПсковАгроИнвест» выгодно

Здесь работают династиями, передавая детям любовь к труду и производству. Работают годами, не изменяя выбранной когда-то профессии, но постоянно улучшая свои результаты и поднимаясь по карьерной лестнице. Наверное, именно крепкий коллектив - одна из главных причин того, что ООО «ПсковАгроИнвест» на сегодня является одним из ведущих сельхозпредприятий не только Псковского района, но всей области. Стать частью этой команды может любой - было бы желание. Рассказываем, почему стоит обратиться в отдел кадров «ПсковАгроИнвеста» и узнать об имеющихся сейчас вакансиях, не откладывая в долгий ящик.

Все работы хороши

Современное сельхозпредприятие - это целый комплекс задач и функций, поэтому здесь нужны работники самого широкого профиля - от комбайнеров и ветеринаров, водителей и зоотехников до продавцов и менеджеров.

В наши дни сложно найти жителя области, который не знает продукцию «Деревни Соловьи». ООО «ПсковАгроИнвест» за последние полтора десятилетия сумел занять ведущие позиции на региональном рынке сельхозпроизводителей, став одним из лидеров в производстве кормов, животноводстве, переработке сельхозпродукции и узнаваемым в регионе и за его пределами поставщиком мясной и молочной продукции.

Успех компании становится очевиден, если посмотреть на цифры, полученные практически с нуля за последние 10 лет – они наглядно демонстрируют развитие производства в единой цепочке от поля до прилавка:

- растениеводство (земельный банк 5500 га, урожайность 52 ц/га)

- кормопроизводство (мощность в год 50 000 тонн, единовременное хранение до 400 тонн в день)

- свиноводство (2 свиноводческие площадки с мощностью производства 135 000 голов в год)

- молочное животноводство (общее поголовье 296 голов, 8239 кг - удой на одну фуражную корову в год)

- мясопереработка (мощность производства в год 6000 тонн, более 150 наименований выпускаемой продукции)

- переработка молока (60 тонн перерабатываемого молока в месяц)

- реализация (география торговли – 5 субъектов РФ, 23 магазина фирменной торговли «Деревня Соловьи»).

Часть из этих направлений, касающиеся агрономии и животноводства, для компании являются основой жизнедеятельности предприятия. Поэтому процессы по модернизации, улучшению и увеличению основных показателей идут непрерывно – увеличиваются посевные площади, расширяется и становится более современным автотракторный парк, усиливается контроль качества за обработкой земель и посевными культурами, вводятся в эксплуатацию новые ЗСК, увеличиваются мощности по хранению зерна и готовых кормов, улучшается и модернизируется инфраструктура животноводческих корпусов, ведется племенная работа. А значит - постоянно требуются новые кадры.

Зарплата ищет псковичей

В качестве наглядного примера возьмем одну из сторон деятельности предприятия, где имеются свободные вакансии, на которые готовы хоть завтра взять сотрудников.

Мясопереработка и фирменная торговля – это одни из новых направлений деятельности, получившие свое развитие в последние 5 лет. Год назад освоили еще одно сопутствующее перспективное направление - переработку молока.

Контроль на всех уровнях процесса производства продукции, внимательный выбор поставщиков сопутствующих материалов и ингредиентов, высокий профессионализм и обучение персонала, гарантия качества – отличительные черты производства готовой продукции ООО «ПсковАгроИнвест». Благодаря этому мясная и молочная продукция торговой марки «Деревня Соловья» получила заслуженное признание и узнаваемость у потребителя, подтолкнув рост ассортимента, расширение географии фирменной сети и оптовой торговли, и как следствие - планирование увеличения производственных мощностей по переработке.

Постоянный рост, конечно же, не мог не сказаться на социальной политике агрохолдинга и зарплате работников. Как уточнили на предприятии, в настоящий момент в цехе переработки мяса обвальщики в среднем получают от 60000 рублей в месяц, причем у лучших тружеников есть возможность увеличить эту цифру до 90000 рублей. Средняя зарплата формовщиц - от 55000 рублей (у передовиков - до 70000 рублей). Важно отметить, что для работы по этим направлениям не требуется какого-то специального образования: соискателей обучают на предприятии прямо на производстве, с нуля. Высшей категории сотрудники достигают за 3 года. Лучших сотрудников предпенсионного возраста агрохолдинг направляет на отдых в санатории.

В связи с расширением на предприятие в настоящий момент требуются обвальщик мяса (зарплата от 40 000 рублей), упаковщик- весовщик (зарплата от 40 000 рублей), грузчик в цех переработки мяса (зарплата от 35 000 рублей).

Работа есть всегда: в среднем мощности обвалки на предприятии достигают 450 тонн в месяц. К тому же в связи с ростом количества магазинов, увеличением поголовья и подъемом спроса покупателей в продукции, особенно в период пикников, производство переходит на беспрерывную работу (30 дней).

Есть вакансии и по направлению содержания животных, а также переработки молока. В частности, в настоящий момент свободны следующие вакансии:

- оператор-свиновод – 30000 рублей;

- телятница – 30000 рублей;

- доярка – 30000 рублей.

Есть чем гордиться

Коллектив ООО «ПсковАгроИнвест» гордится своими достижениями, а главное - своими сотрудниками, без которых немыслим успех любого предприятия.

В числе передовиков производства можно назвать многих тружеников, которые работают на самых разных направлениях деятельности. Одна из них - Исламова Ольга Николаевна. Она является наставником молодых специалистов, ответственно выполняет установленные на предприятии правила, распорядок и время кормления животных.

Работая оператором-свиноводом цеха откорма свиней, Ольга Николаевна показывает отличные результаты: среднесуточный привес у ее животных в 2021 году составляет 913,2 г. «Ольга Николаевна трудолюбива, обладает высокой работоспособностью, в коллективе пользуется заслуженным уважением», - отмечают на предприятии.

За добросовестный труд и высокие показатели в работе фотография Ольги Исламовой размещена на стенде «Лучшие люди района» в Псковской районной администрации.

Набрав темпы роста, ООО «ПсковАгроИнвест» не намерено останавливаться на достигнутом. В 2021 году планируется запуск новых проектов – животноводческого комплекса молочного направления роботизированного доения, комбикормового завода, логистического склада, магазинов фирменной торговли в Пскове и Санкт-Петербурге. Все это - новые рабочие места и новые перспективы для тех, кто хочет работать и зарабатывать!

Залог успеха любого предприятия - это работа команды. Сегодня количество сотрудников на производстве составляет более 800 человек. Развиваются и усовершенствуются и внутренние процессы – планирование, своевременное обеспечение основных направлений всем необходимым, культура и эффективность производства работ, финансовая стабильность, создание комфортных и продуктивных условий труда, обучение сотрудников.

Активный и динамический рост ООО «ПсковАгроИнвест» повлиял на развитие и повышение уровня жизни населения региона, что позволило при выборе названия для торговой марки с гордостью озвучить место зарождения и жизни компании - Деревня Соловьи.

Вакансии ООО «ПсковАгроИнвест» можно найти на сайте https://pskovagro.ru/jobs/

Телефон отдела кадров (8112)33-13-03, добавочный 58.

Электронная почта: ok@pskovagro.ru