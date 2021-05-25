Общество

Коммунисты продвигают инициативу по изданию путеводителя по Пскову

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов обсудил внесенный депутатом Дмитрием Михайловым (КПРФ) наказ избирателей, предусматривающий издание путеводителя по Пскову. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году у нас в соответствии с законом о наказах избирателей внесен один наказ - Михайловым Дмитрием Юрьевичем, - отметил председатель комитета Борис Полозов. - Сначала наказ был внесен с нарушениями утвержденного порядка, в настоящее время он ему соответствует».

Дмитрий Михайлов рассказал, что путеводитель называется «Сады и скверы Пскова». «Это результат труда централизованной библиотечной системы, краеведов, студентов», - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что путеводитель был изготовлен к Ганзейским дням. «Сейчас этот колоссальный труд хочется издать в виде брошюр, цену за штуку - 1000 рублей. Просим поддержать инициативу библиотекарей и жителей города Пскова», - сказал Дмитрий Михайлов.

Борис Полозов добавил, что наказ направят в администрацию для получения заключения.