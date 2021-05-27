Общество

Россияне рассказали, при какой зарплате они готовы отказаться от отпусков

Россияне рассказали, при какой заработной плате они готовы отказаться от отпусков. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В среднем по России, как отмечают аналитики, сотрудники согласны отказаться от отпуска за ежемесячную зарплату 413,6 тысячи рублей. Жители Москвы готовы не уходить в отпуск за 405,1 тысячи рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — за 418,3 тысячи рублей.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц.