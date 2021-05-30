Общество

Коммунисты высадили цветы у бюста Ленина в Дедовичах

Многолетние цветы высадили к памятникам В. И. Ленину и детям войны на площади Советов в Дедовичах. Инициатором мероприятия было районное отделение КПРФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковского регионального отделения партии.

В партии отметили, что активное участие в этом приняли второй секретарь райкома КПРФ Валентина Гей, члены КПРФ Светлана Чернова и Татьяна Яковлева, член бюро райкома Ирина Яковлева вместе со своей юной помощницей Аней Яковлевой и председатель районной общественной организации «Союз пенсионеров России» Валентина Фишбейн.

Многолетние саженцы предоставили из собственных огородов участники посадки. «Большую помощь в этом также оказала Светлана Иванова и активные пенсионеры общественной организации. Всем им большое спасибо!» - добавили коммунисты.