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Общество

Коммунисты высадили цветы у бюста Ленина в Дедовичах

30.05.2021 17:24|ПсковКомментариев: 0

Многолетние цветы высадили к памятникам В. И. Ленину и детям войны на площади Советов в Дедовичах. Инициатором мероприятия было районное отделение КПРФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковского регионального отделения партии.

 

В партии отметили, что активное участие в этом приняли второй секретарь райкома КПРФ Валентина Гей, члены КПРФ Светлана Чернова и Татьяна Яковлева, член бюро райкома Ирина Яковлева вместе со своей юной помощницей Аней Яковлевой и председатель районной общественной организации «Союз пенсионеров России» Валентина Фишбейн.

Многолетние саженцы предоставили из собственных огородов участники посадки. «Большую помощь в этом также оказала Светлана Иванова и активные пенсионеры общественной организации. Всем им большое спасибо!» - добавили коммунисты.

 

Теги: #КПРФ #цветы #Дедовичи
Источник: Псковская Лента Новостей
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