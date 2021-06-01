Общество

Псковский архив опубликовал объявление для сельского населения 1925 года

Государственный архив Псковской области опубликовал объявление, которое в 1925 году получил Гдовский уисполком. Об этом сообщается в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

«Рабочий и крестьянин! Ты живешь на окраине, в деревне, в глухом селе, ты оторван от центра. Тебе поздно доходит все, что делается вокруг нас. Ты хочешь знать, что нового по свету и в нашей стране. Ты хочешь знать, о чем учил нас товарищ Ленин, что говорят наши вожди, с чем работает наше правительство. Ты хочешь слушать речи наших вождей. Ты хочешь знать, что нового дает наука в области сельского хозяйства, о чем думают, что делают наши ученые. Ты хочешь слушать музыку, пение лучших артистов. Ты хочешь, чтобы к тебе, в твою избу, в твою квартиру все это доходило быстро <…>. Мы знаем, ты этого хочешь. Можно ли этого достигнуть? Можно. Как? Посредством радио», - написано в тексте объявления.

В архиве отметили, что самое интересное в письме — детали: приемники для индивидуального прослушивания предлагалось приобрести по цене от 15 рублей 40 копеек до 23 рублей 65 копеек, а вот для коллективного прослушивания предстояло выложить суммы позначительнее — от 138 рублей до 2500 рублей.

«Поставь в своей избе, квартире радиоприемник, как бы далеко ты ни жил, в какой бы глуши не находился — ты каждый день услышишь доклад, лекцию, газету».

На объявлении резолюция: направить по волостям «для вывешивания на видном месте».