Общество

Елена Полонская проконсультировала псковичей по вопросам материнства

Глава города Пскова Елена Полонская рассмотрела восемь обращений граждан по вопросам материнства и детства в «Семейной приемной», которая работает на базе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Один из вопросов касался предоставления ребенку места в дошкольном учреждении, он был оперативно решен, отметили в партии.

Кроме того, глава города рассмотрела вопрос о ремонте жилья, поступивший от псковича-опекуна двоих детей. Решением проблемы после приватизации на детей данной квартиры займутся специалисты отдела опеки комитета по социальной защите.

Также во время приема по вопросу восстановления родительских прав дали разъяснения начальник отдела опеки, попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова и юрист аппарата Псковской городской думы Николай Игнатьев.

В связи с запросом об обустройстве тротуара вдоль Свято-Тихоновской православной гимназии на улице Малясова для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и профилактики аварийной обстановки обращение будет направлено в администрацию города Пскова.

В пресс-службе партии напомнили, что «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца на улице Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Временно приемы проводят в дистанционном режиме. Запись на прием осуществляется телефону: 8(8112)66-25-12.