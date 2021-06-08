Общество

Вода в реке Шелонь в Порхове не соответствует требованиям

Вода из реки Шелонь в Старом городище в Порхове по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Как сообщило на свое сайте региональное управление Роспотребнадзора, отмечено превышение в 4,3 раза по показателю ОКБ

По физико-химическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Информация о неудовлетворительных пробах воды с протоколами лабораторных испытаний направлена в Администрацию ГП «Порхов».

Вода в реке Шелонь у плотины Псковской ГРЭС, реки Полонка, д. Скново (г. Дно),пробы почв соответствуют требованиям.

Также сообщается о проверках других пляжей с 27 мая по 8 июня.

Островский, Палкинский, Печорский, Пыталовский районы

Вода из реки Великая, озер Смоленское, Рагозино, Гороховое, Тиглецкое, озера Псковское базы отдыха «Кривск» по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям. Проб почвы прибрежная зона по микробиологическим, паразитологическим показателям (цисты лямблий, яйца гельминтов) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пустошкинский район озеро Крупейское. Вода и почва соответствует требованиям.

Пушкиногорский район река Сороть. Вода и пробы почвы соответствуют требованиям.

В оздоровительных лагерях Ленок озеро Березовское, лагерь Звездный озеро Большой Иван вода и почва соответствуют требованиям.

В поселке Плюсса в реке Плюсса и в поселке Струги Красные на озере Песочное вода и почва соответствует требованиям.