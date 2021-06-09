Общество

Пушкиногорец просит остановить реку фекалий, впадающую в озеро Бугрово

Житель Пушкинский Гор Алексей Воронов просит остановить «реку фекалий, которая впадает в озеро Бугрово» на территории Пушкинского заповедника. Свою жалобу он направил директору Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгию Василевичу.

«Почему Георгий Николаевич (Василевич — ред.) восемь лет закрывал глаза на реку фекалий, текущую в озеро на территории музея?» - спросил Алексей Воронов.

Директор музея подчеркнул, что Пушкинский заповедник не отвечает за пушкиногорское хозяйство. «Мы не закрываем глаза, мы регулярно разными способами призываем тех, от кого это зависит, все же заняться этим вопросом», - сказал Георгий Василевич в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По его словам, вопрос очень серьезный, в частности, из-за того, что в озере Бугрово «рыбачить не пытается только ленивый». «А вы понимаете, что если рыба растет в воде, которая пополняется фекальными стоками, то, как минимум, она несет в себе заражение гельминтами», - сказал он и выразил надежду на то, что не только руководство заповедника, но и господин Воронов прилагает все усилия, чтобы преодолеть «эту беду».

Георгий Василевич также добавил, что музей-заповедник уже более восьми лет «пытается найти управу», помочь построить очистные сооружения. «Этой проблеме уже все 30 лет. Она образовалась с появлением нового поселка, в котором очистные сооружения выстроены меньшего размера, чем нужно», - пояснил он.