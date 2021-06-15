Общество

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу, независимо от места прописки. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Ключевое направление работы партии в Псковской области – это поддержка семей с детьми. Уже более двух лет в Пскове успешно работает "Семейная приемная" партии, где семьи получают консультации и решают свои вопросы.

Партийцы в регионе организовали регулярную "родительскую экспертизу" качества питания школьников, а также проведение занятий в школах по здоровому питанию с мастер-классами и творческими конкурсами. В рамках партийного проекта проводятся обучающие семинары "Школа грамотного родителя".

"Единая Россия" добилась того, чтобы на законодательном уровне были приняты нужные для семей меры социальной поддержки. Инициативы партии поддержал президент. Они направлены на улучшение качества жизни и демографической ситуации в регионе и в стране», - отметила заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

«Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем послании говорил президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а Совфед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Расширились и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6 350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники социального онлайн-форума «Единой России» в декабре 2020 года – президент Владимир Путин в послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

«Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно».

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель «Совета матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая.

«Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А "Единая Россия" и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей», – сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных.