Общество

Псковичи могут получить выплаты из маткапитала сразу за полгода

Родители малышей, родившихся в конце 2020 года, могут получить ежемесячную выплату из материнского капитала сразу за полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Если в семье второй ребенок родился в декабре 2020 года, то июнь 2021 года - заключительный месяц, чтобы подать заявление и получать выплату с даты рождения ребенка. «Если семья успеет обратиться до исполнения ребенку 6 месяцев, то средства будут выплачены сразу за полгода. Если заявление будет представлено позднее, выплату назначат с даты его подачи», - рассказали в ПФР.

Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года и до достижения им возраста 3 лет.

Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека (в Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля).

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля.

«На сегодняшний день более 1600 семей в нашем регионе получают ежемесячные выплаты из маткапитала», - добавили в пресс-службе.