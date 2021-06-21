Общество

Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт

Женщинам, которые планируют отказаться от рождения ребенка и сделать аборт, нужно пообещать 500 тысяч рублей, и после этого государству нужно забирать детей тех, кто решит родить, получив эту поддержку. Как передает РИА Новости, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, самое большое достижение Госдумы седьмого созыва – помощь женщинам и детям. Партия много лет говорила об этом, и теперь удалось добиться того, что государство на каждого ребенка выделяет по 10 тысяч рублей.

«Осталось дать деньги тем женщинам, которые не могут родить по каким-то причинам, хотят избавиться искусственным путем от ребенка. Но если мы ей пообещаем первый семейный капитал - около 500 тысяч рублей и заберем ребенка, ибо она, ну так сложилась жизнь, не хочет его оставлять, мы тогда закроем все проблемы с женщинами», - заявил Жириновский.

Кроме того, он предложил давать пособие и считать рабочий стаж домохозяйкам.

В понедельник, 21 июня, депутаты Госдумы седьмого созыва встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, где подвели итоги работы текущего созыва нижней палаты парламента. В завершение встречи с парламентариями президент поблагодарил депутатов Госдумы за работу и их вклад в развитие России. Путин пожелал парламентариям успехов в ходе предстоящих выборов, отметив, что они «этого заслужили».